La Selección argentina llegó al estadio en medio de una marea de hinchas

Scaloni confirmó el equipo en la concentración y el plantel ya llegó al estadio. Montiel será titular y Messi estará desde el arranque y alcanzará una marca histórica: se convertirá en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo.
Deportes16/06/2026

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La Selección argentina jugará con Argelia desde las 22 (hora de la Argentina) en el estadio de Kansas, en su debut en el Mundial 2026.

El equipo

Hay diferentes puntos destacados en los once futbolistas elegidos por Lionel Scaloni, aunque el detalle principal pasa por la presencia del Dibu Martínez, quien se recuperó de una fractura en uno de los dedos de su mano derecha.

Además, Montiel le ganó la pulseada a Molina en el lateral derecho y Otamendi fue desplazado por el dúo conformado por Cuti Romero y Licha Martínez, mientras que Julián Álvarez no llega óptimo físicamente y su lugar será ocupado por Lautaro Martínez.

La probable formación de Argentina:

Emiliano Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

La hinchada

Los alrededores del estadio se tiñen de celeste y blanco. Desde temprano el centro de la ciudad estuvo colmado de argentinos que llegaron en las últimas horas a esta ciudad, especialmente de estados como Miami o Nueva York. También hubo un aluvión de hinchas que llegaron directamente desde la Argentina.

A miles de kilómetros de Kansas City, la pasión por la selección también se vive en Asia. En la previa del debut frente a Argelia, un grupo de hinchas argentinos en Bangladesh desplegó una gigantesca camiseta celeste y blanca para acompañar al equipo de Lionel Scaloni. La imagen volvió a reflejar el vínculo que nació durante el Mundial de Qatar y que convirtió a la selección argentina en una de las más seguidas en ese país.

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