España recuperó la sonrisa en el Mundial con una ráfaga de goles

España no tuvo inconvenientes para imponerse con autoridad sobre Arabia Saudita y goleó 4-0 en un encuentro que dominó de principio a fin. Con este resultado, el conjunto europeo llega en gran forma a la última fecha de la fase de grupos, donde se medirá ante Uruguay en un duelo clave por el primer puesto.

La apertura del marcador llegó rápidamente. A los 10 minutos del primer tiempo, Lamine Yamal aprovechó una de las primeras situaciones claras de peligro y puso en ventaja a la selección española. La diferencia se amplió poco después gracias a Mikel Oyarzabal, quien capturó un rebote dentro del área para establecer el 2-0. Apenas un minuto más tarde, el delantero volvió a aparecer para firmar su doblete y transformar la victoria en goleada.

En el complemento, España mantuvo el control del juego y encontró el cuarto tanto a través de Marc Cucurella, que también aprovechó un rebote dentro del área para sellar el 4-0 definitivo.

Con este resultado, España llega fortalecida a la última jornada de la fase de grupos, donde enfrentará a Uruguay en un partido que promete emociones y que podría definir el liderazgo de la zona. Por su parte, Arabia Saudita cerrará su participación en esta instancia enfrentando a Cabo Verde.

Con información de Minuto Uno