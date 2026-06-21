Alarma en Brasil: Raphinha se lesionó y podría volver recién en octavos

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó que Raphinha recibirá tratamiento por una lesión en los músculos isquiotibiales del muslo derecho, para poder volver a jugar el Mundial 2026 con la camiseta verdeamarela.

El delantero del Barcelona abandonó la cancha antes de terminar la primera mitad del partido entre Brasil y Haití, disputado el viernes en Filadelfia (Estados Unidos) y que la "Canarinha" ganó por 3-0. Las pruebas de imagen posteriores confirmaron una distensión en el muslo.

"Seguirá un protocolo de tratamiento intensivo bajo la supervisión del cuerpo médico de la selección brasileña, con el objetivo de recuperarse y regresar a la acción lo antes posible", se indicó en un comunicado de la CBF.

La lesión es una recaída del mismo problema que dejó fuera de juego al jugador de 29 años en varias ocasiones con el Barcelona la temporada pasada.

Lo más probable es que Raphinha se pierda el próximo partido de Brasil contra Escocia, en Miami, el miércoles 24 de junio.

De acuerdo con los medios brasileños, en el mejor de los casos, el delantero solo estaría disponible en los dieciseisavos o en los octavos de final.

Actualmente, Brasil lidera el Grupo C con cuatro puntos en dos partidos, mismos tantos de Marruecos que marcha segundo por diferencia de goles.

Con información de Noticias Argentinas