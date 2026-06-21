Central Norte venció a Godoy Cruz y salió de la zona de descenso- Fotos: Alfredo Burgos

Central Norte logró un triunfo clave al derrotar 1 a 0 a Godoy Cruz en el estadio Padre Ernesto Martearena, por el encuentro pendiente de la cuarta fecha de la Zona A de la Primera Nacional. Con esta victoria, el equipo dirigido por Mario Sciacqua salió de la zona de descenso y cerró la primera rueda fuera de los puestos de pérdida de categoría.

El conjunto mendocino tuvo las primeras ocasiones de peligro y estrelló dos remates en el travesaño, pero el Cuervo respondió y encontró la ventaja a los 32 minutos del primer tiempo. Tras un centro de Matías Moravec, Franco Vedoya conectó de cabeza y marcó el único tanto de la noche.

En el complemento, Godoy Cruz asumió el protagonismo en busca del empate, mientras que Central defendió la ventaja con orden y tuvo en Enzo Vázquez a una de sus principales figuras. El encuentro terminó con diez jugadores por lado tras las expulsiones de Gastón Gil Romero en la visita y Pedro Sanz en el conjunto salteño.

Con este resultado, Central Norte consiguió tres puntos fundamentales para tomar aire en la tabla de posiciones y afrontar la segunda rueda con mejores perspectivas en su objetivo de mantener la categoría.