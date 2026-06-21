Central Norte venció a Godoy Cruz y salió de la zona de descenso

El Cuervo se impuso por 1 a 0 en el estadio Padre Ernesto Martearena, en el partido pendiente de la cuarta fecha de la Primera Nacional. Franco Vedoya marcó el único gol del encuentro.
Deportes21/06/2026Alfredo BurgosAlfredo Burgos

CN vs Godoy Aries .jpg
Central Norte venció a Godoy Cruz y salió de la zona de descenso- Fotos: Alfredo Burgos

Central Norte logró un triunfo clave al derrotar 1 a 0 a Godoy Cruz en el estadio Padre Ernesto Martearena, por el encuentro pendiente de la cuarta fecha de la Zona A de la Primera Nacional. Con esta victoria, el equipo dirigido por Mario Sciacqua salió de la zona de descenso y cerró la primera rueda fuera de los puestos de pérdida de categoría.

El conjunto mendocino tuvo las primeras ocasiones de peligro y estrelló dos remates en el travesaño, pero el Cuervo respondió y encontró la ventaja a los 32 minutos del primer tiempo. Tras un centro de Matías Moravec, Franco Vedoya conectó de cabeza y marcó el único tanto de la noche.

CN vs Godoy Aries (1).jpg

En el complemento, Godoy Cruz asumió el protagonismo en busca del empate, mientras que Central defendió la ventaja con orden y tuvo en Enzo Vázquez a una de sus principales figuras. El encuentro terminó con diez jugadores por lado tras las expulsiones de Gastón Gil Romero en la visita y Pedro Sanz en el conjunto salteño.

Con este resultado, Central Norte consiguió tres puntos fundamentales para tomar aire en la tabla de posiciones y afrontar la segunda rueda con mejores perspectivas en su objetivo de mantener la categoría.

CN vs Godoy Aries (2).jpg

CN vs Godoy Aries (3).jpg

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail