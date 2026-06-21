Gimnasia y Tiro cerró la primera rueda con un empate en Mendoza

El Albo igualó 0 a 0 frente a Deportivo Maipú, por el partido pendiente de la cuarta fecha de la Primera Nacional. El equipo salteño quedó a dos puntos del Reducido y de la zona de descenso.
Deportes21/06/2026Alfredo BurgosAlfredo Burgos

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Gimnasia y Tiro cerró la primera rueda con un empate en Mendoza - Fotos: Prensa GYT

Gimnasia y Tiro empató sin goles frente a Deportivo Maipú, en Mendoza, por el encuentro pendiente de la cuarta fecha de la Primera Nacional. El conjunto dirigido por Juan Manuel Azconzábal sumó un punto como visitante y cerró la primera rueda ubicado en la zona media de la tabla.

El encuentro fue parejo y con pocas situaciones de gol. Deportivo Maipú generó las aproximaciones más claras, mientras que la mejor ocasión del Albo estuvo en los pies de Nicolás Rinaldi, cuyo remate fue controlado por el arquero Nahuel Galardi.

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Con este resultado, Gimnasia y Tiro quedó a dos puntos de los puestos de clasificación al Reducido y a la misma distancia de la zona de descenso. En la próxima fecha iniciará la segunda rueda del campeonato con el objetivo de acercarse a los primeros puestos de la Zona B.

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