Prepagas y obras sociales tienen más plazo para aplicar la “cuota transparente”

La Superintendencia de Servicios de Salud prorrogó por otros 30 días el plazo para que las entidades de medicina prepaga y los agentes del seguro de salud adecuen sus contratos, facturas y estados de cuenta.

La medida fue publicada mediante la Resolución 1080/2026, firmada por el superintendente Claudio Adrián Stivelman.

Qué cambia para los afiliados

La resolución no modifica el contenido de la cuota transparente, pero vuelve a postergar su aplicación efectiva.

En la práctica, los afiliados seguirán sin contar por ahora con el nuevo modelo obligatorio de Factura y Estado de Cuenta, que debe permitir identificar con mayor claridad los conceptos incluidos en la cuota mensual.

El régimen había sido aprobado en 2025, pero ya tuvo varias prórrogas. Esta nueva extensión confirma que el sistema aún no está listo para aplicarse de manera general.

Contratos y facturas bajo revisión

La obligación alcanza a las entidades de medicina prepaga y a los agentes del seguro de salud, que deberán actualizar sus contratos y presentar esa documentación dentro del nuevo plazo.

Según la resolución, las empresas deberán cargar los contratos actualizados mediante el aplicativo previsto por la propia Superintendencia.

Una demora sensible para los usuarios

La postergación ocurre en un sector marcado por aumentos, reclamos de afiliados y discusiones sobre el costo real de las prestaciones médicas.

Para quienes pagan una prepaga o dependen de una obra social, la cuota transparente apunta a ordenar la información y evitar que la factura mensual llegue como un número cerrado, sin detalle suficiente sobre los componentes del cobro.

Con esta nueva prórroga, la promesa de mayor claridad en las cuotas de salud queda nuevamente diferida.