Tuberculosis en Salta: ya se registraron 400 casos y advierten por los síntomas de alerta

Salta registra 400 casos de tuberculosis, mientras que durante julio se incorporaron 50 nuevos pacientes al tratamiento. La enfermedad es curable cuando se detecta a tiempo y se cumple de manera completa con la medicación indicada.

Los principales síntomas son tos persistente por más de dos semanas, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, cansancio y decaimiento. Ante estos signos, se recomienda concurrir al centro de salud u hospital más cercano para realizar los estudios correspondientes.

El diagnóstico, los análisis, la medicación y el seguimiento son gratuitos para todas las personas, tengan o no obra social. También se realizan controles en poblaciones vulnerables y se brinda asistencia mediante telemedicina a equipos sanitarios de localidades alejadas.