San Lorenzo vivirá una tarde de tradición y memoria gaucha

En el municipio de San Lorenzo se llevará a cabo la tradicional vigilia “Guardia Bajo las Estrellas”, en homenaje al General Don Martín Miguel de Güemes, en una jornada que reunirá a los fieles gauchos de la zona.

La actividad tendrá lugar este martes 16 de junio de 2026 a las 18 horas en la Plaza General Martín Miguel de Güemes, donde se desarrollará un encuentro con fuerte impronta tradicional y comunitaria.

La propuesta forma parte de las conmemoraciones locales en torno al héroe gaucho y busca mantener viva la memoria histórica a través de la participación de agrupaciones gauchas y vecinos de la localidad.

El evento es organizado por la Municipalidad de San Lorenzo, que acompaña esta vigilia como parte de las actividades culturales y patrias en honor al legado de Güemes.