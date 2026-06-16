San Lorenzo vivirá una tarde de tradición y memoria gaucha

Vecinos participarán de una actividad con fuerte impronta cultural en la Plaza General Güemes.
Municipios16/06/2026Agustina TolabaAgustina Tolaba

En el municipio de San Lorenzo se llevará a cabo la tradicional vigilia “Guardia Bajo las Estrellas”, en homenaje al General Don Martín Miguel de Güemes, en una jornada que reunirá a los fieles gauchos de la zona.

La actividad tendrá lugar este martes 16 de junio de 2026 a las 18 horas en la Plaza General Martín Miguel de Güemes, donde se desarrollará un encuentro con fuerte impronta tradicional y comunitaria.

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La propuesta forma parte de las conmemoraciones locales en torno al héroe gaucho y busca mantener viva la memoria histórica a través de la participación de agrupaciones gauchas y vecinos de la localidad.

El evento es organizado por la Municipalidad de San Lorenzo, que acompaña esta vigilia como parte de las actividades culturales y patrias en honor al legado de Güemes.

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