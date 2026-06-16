Metán realizará la vigilia “Guardia Bajo las Estrellas”

En la ciudad de Metán se llevará a cabo la vigilia “Guardia Bajo las Estrellas”, en conmemoración del paso a la inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, en una jornada de encuentro comunitario y tradición gaucha.

La actividad se realizará este martes 16 de junio de 2026 a las 22 horas en la Plazoleta General Martín Miguel de Güemes, donde se reunirán fortines gauchos y público en general para rendir homenaje al prócer salteño.

Durante el encuentro se prevé el encendido de fogones, en un marco de memoria y tradición que busca reforzar la identidad cultural de la comunidad y mantener vivo el legado histórico de Güemes.

El evento es organizado por la Municipalidad de Metán, que acompaña esta conmemoración como parte de las actividades patrias en la región.