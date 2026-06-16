“Bajo las Estrellas” en Vaqueros: noche de homenaje a Güemes

Este martes se realizará un encuentro cultural y tradicional en el Fortín Gauchos de Güemes con música, reflexión y participación comunitaria.
Municipios16/06/2026Agustina TolabaAgustina Tolaba

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En Vaqueros se llevará a cabo la vigilia “Bajo las Estrellas”, en homenaje al General Don Martín Miguel de Güemes, en una jornada de encuentro, cultura y tradición.

El evento tendrá lugar este martes 16 de junio de 2026 a las 23 horas en el Fortín Gauchos de Güemes, y es organizado por la Municipalidad de Vaqueros. La propuesta busca generar un espacio de reflexión y memoria colectiva en torno a la figura del prócer salteño.

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Durante la actividad se destacarán los valores de patriotismo, coraje y compromiso que marcaron la vida de Güemes, fortaleciendo las raíces culturales de la comunidad y promoviendo la participación vecinal.

La vigilia contará con un clima de encuentro comunitario, donde vecinos y autoridades compartirán una noche especial dedicada a mantener viva la identidad histórica y cultural de la región.

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