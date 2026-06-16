Guardia Bajo las Estrellas: cómo estará el tiempo esta noche en Salta

En el marco del 205° aniversario del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, la ciudad de Salta se prepara para una nueva edición de la Guardia Bajo las Estrellas, una de las ceremonias más tradicionales del calendario provincial.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, para la noche de este martes 16 y la madrugada del miércoles 17 de junio no se esperan lluvias, aunque sí se prevé una jornada marcada por el frío, el cielo mayormente nublado y la posible presencia de neblina.

Sin lluvias para la vigilia

El dato central del pronóstico es que la probabilidad de precipitaciones será del 0% durante la noche y la madrugada, por lo que no habría riesgo de lluvia para el desarrollo de la actividad.

La ceremonia, que se realiza en homenaje al héroe gaucho, tendrá lugar en una noche típicamente invernal, con temperaturas bajas pero sin condiciones meteorológicas severas.

Frío y cielo cubierto

Para la noche de este martes, el SMN anticipa una temperatura cercana a los 11°C, mientras que durante la madrugada del miércoles el registro podría descender hasta los 8°C.

El cielo se mantendría mayormente nublado, con vientos leves, sin ráfagas importantes.

La neblina, el dato a seguir

Durante la mañana, el organismo nacional reportó condiciones de cielo cubierto con neblina en la ciudad de Salta, con visibilidad reducida. Esa situación podría repetirse durante la noche o en las primeras horas del miércoles.

De todos modos, no se advierten condiciones que puedan afectar de manera significativa la realización de la Guardia Bajo las Estrellas.

Una noche fría para honrar a Güemes

La recomendación para quienes participen de la vigilia es asistir con abrigo, especialmente por el descenso de temperatura previsto después de la medianoche.

La ciudad de Salta volverá a rendir homenaje a Martín Miguel de Güemes con una noche fría, nublada y sin lluvias, en el inicio de los actos centrales por un nuevo aniversario de su muerte.