Estado de los pasos fronterizos: Jama sigue cerrado y hay demoras en Aguas Blancas

La Unidad de Pasos Fronterizos informó el estado actualizado de los cruces internacionales de Salta y Jujuy para este domingo 21 de junio. La principal novedad es que el Paso de Jama, que conecta Argentina con Chile, continúa cerrado por las condiciones meteorológicas en la alta montaña.

Según el reporte, el tramo afectado corresponde a la ruta chilena CH-27 entre los kilómetros 55 y 90, donde las condiciones climáticas impiden la circulación.

Demoras en los cruces con Bolivia

Las autoridades también advirtieron sobre demoras en los pasos de Aguas Blancas-Bermejo y Puerto Chalanas-Bermejo, debido a controles de Gendarmería Nacional y al refuerzo de los operativos de seguridad en la zona fronteriza.

Ambos cruces permanecen habilitados, aunque recomiendan prever mayores tiempos de espera para completar los trámites migratorios y aduaneros.

Qué pasos están habilitados

Permanecen operativos los pasos de Salvador Mazza-Yacuiba, Misión La Paz-Pozo Hondo, Los Toldos-La Mamora y Aguas Blancas-Bermejo. También se encuentra habilitado el Paso de Sico, aunque con restricciones por condiciones meteorológicas y presencia de agua y barro sobre distintos sectores de la ruta.

En tanto, el Paso Socompa continúa cerrado, mientras que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.