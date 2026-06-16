Docentes advierten con no volver a clases tras las vacaciones de julio

La Asamblea Provincial de SiTEPSa aprobó un nuevo plan de lucha que comenzará esta semana con acciones en toda la provincia y que podría escalar después del receso invernal si no hay respuestas a los reclamos salariales y laborales del sector.

La decisión fue adoptada durante una reunión realizada el sábado, con participación presencial y virtual de docentes de distintos puntos de Salta. Entre las resoluciones más relevantes aparece una advertencia que agrega tensión al conflicto: la posibilidad de definir el no reinicio de clases luego de las vacaciones de julio.

Banderazo en las escuelas y protesta escalonada

El cronograma de medidas comenzará el próximo jueves 18 de junio con un banderazo en los establecimientos educativos al finalizar cada turno.

La conducción sindical también resolvió impulsar una serie de acciones de visibilización en toda la provincia, entre ellas marchas, manifestaciones, colocación de carteles en escuelas, campañas en redes sociales y reuniones docentes antes y después del horario de clases.

El reclamo salarial en el centro del conflicto

Uno de los principales planteos del gremio es participar de la mesa de negociación salarial provincial.

La asamblea también resolvió acompañar a la conducción sindical el día que se convoque a discutir salarios si el sindicato no es incluido formalmente en las negociaciones.

El conflicto se produce en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y de reclamos por condiciones laborales e infraestructura escolar.

La amenaza de no reiniciar las clases

La definición que más preocupación puede generar entre las familias es la posibilidad de que la asamblea provincial vuelva a reunirse antes del fin del receso invernal para analizar un eventual no reinicio del ciclo lectivo.

Según la resolución difundida por el gremio, la medida quedará sujeta a la existencia o no de respuestas a los reclamos planteados por la docencia.

Las medidas previstas

El plan de lucha incluye: