La Asociación Odontológica Salteña elegirá nuevas autoridades en julio

La Asociación Odontológica Salteña (AOS) convocó a sus socios a participar de la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el próximo martes 7 de julio de 2026 a las 19 horas en la sede de la institución, ubicada en calle España 1175 de la ciudad de Salta.

Según lo publicado en el Boletín Oficial, durante el encuentro se pondrá a consideración la memoria institucional, el balance general, el inventario, el cuadro de ingresos y egresos y el informe del órgano de fiscalización correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Uno de los puntos más importantes del orden del día será la renovación de autoridades de la entidad. Se elegirán cargos de la Comisión Directiva, entre ellos presidente, secretario, tesorero y vocales; además de integrantes del Tribunal de Honor y del Órgano de Fiscalización.

La asamblea también debatirá la actualización de la cuota anual societaria y el valor unidad DeSAOS, además de analizar la continuidad de la entrega de medallas como reconocimiento institucional a los profesionales vinculados a la entidad.

Desde la Asociación recordaron que la memoria y el balance ya se encuentran a disposición de los socios tanto en la sede institucional como a través de su página web oficial.