IPS: así funcionarán los servicios entre el 15 y el 17 de junio

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) dio a conocer el esquema de funcionamiento de su Sistema de Atención para los días 15, 16 y 17 de junio, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios esenciales para los afiliados.

En el área de farmacia, ubicada en avenida Belgrano 944, la atención será exclusivamente para urgencias en el horario de 9 a 14 horas.

Por su parte, el servicio de Urgencias y Emergencias del Centro Operativo se mantendrá activo las 24 horas, los 365 días del año. Para la asistencia se encuentran habilitados el número gratuito 0800-777-4777 y las líneas telefónicas 4323144, 4323199 y 4323115.

En cuanto a la Auditoría Médica Online, el horario de atención será de 8 a 18 horas, permitiendo consultas y gestiones a distancia.

Además, el sistema de Credencial Digital continuará disponible mediante la descarga de la aplicación en Play Store o Apple Store. También se habilitó un canal de consultas por WhatsApp a través del número 3872280676, con atención de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 horas.

Desde el organismo provincial se informó que estas modalidades buscan asegurar la cobertura de servicios básicos y la atención de urgencias durante el período indicado.