IPS: así funcionarán los servicios entre el 15 y el 17 de junio
Salta11/06/2026Agustina Tolaba
El sistema provincial mantendrá activos los servicios clave como emergencias, auditoría médica online y credencial digital.
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