Taxistas ven alivio en las paradas libres, pero advierten por el avance de las apps

La aprobación del nuevo régimen de paradas libres de taxis abrió un nuevo escenario para el servicio en la ciudad de Salta. La ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante establece que todas las paradas habilitadas podrán ser utilizadas por cualquier licenciatario o conductor autorizado, sin exclusividad ni reserva preferencial.

La medida fue recibida con expectativa por parte de algunos trabajadores del sector, que consideran que el cambio puede ayudarlos a circular menos por la ciudad y reducir gastos en una actividad marcada por la baja de viajes y el aumento de costos.

Durante un relevamiento realizado en la calle por Pelo y Barba, por Aries, un taxista sostuvo que la liberación de paradas “sería lo mejor” para el sector.

“Vamos a dar menos vueltas”, resumió el trabajador, al señalar que poder ocupar cualquier parada disponible evitaría recorridos innecesarios en busca de un lugar para esperar pasajeros.

Menos recorridos y paradas sin exclusividad

El nuevo régimen prohíbe la reserva, la apropiación o la asignación exclusiva de paradas. También impide invocar derechos históricos o preferencias para limitar el uso de esos espacios a determinados grupos o asociaciones.

La ocupación deberá respetar el orden de llegada y el cupo asignado en cada parada. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad.

El Departamento Ejecutivo Municipal tendrá un plazo de 90 días desde la promulgación para adecuar la reglamentación, la señalética urbana y las disposiciones operativas.

Las aplicaciones, el otro reclamo del sector

Otro taxista consultado planteó una mirada distinta sobre el impacto del cambio. Si bien sostuvo que las paradas libres no necesariamente perjudican al sector, advirtió que el principal problema para muchos choferes sigue siendo el avance de las aplicaciones de transporte.

El trabajador contó que en una parada céntrica observó cómo pasajeras que esperaban en la zona terminaron subiendo a un auto solicitado por aplicación. A partir de ese tipo de situaciones, consideró que el conflicto de fondo no pasa únicamente por el uso de las paradas, sino por la competencia con plataformas digitales.

“Las paradas libres no nos perjudicaron; nos perjudicaron las aplicaciones”, planteó.

Según señaló, desde la llegada de las apps bajó el trabajo diario y también cayó el valor de las licencias de taxi, que antes representaban una inversión importante para los trabajadores del sector.

Un cambio que ordena, pero no resuelve todo

Para los taxistas que apoyan la medida, las paradas libres pueden mejorar la dinámica diaria, especialmente en el centro y en zonas de alta demanda. Para otros, el nuevo régimen ordena una parte del sistema, pero no alcanza para resolver la caída de viajes asociada al uso de plataformas.

El desafío estará en la implementación práctica: que las paradas funcionen con reglas claras, que se respete el orden de llegada y que el servicio pueda adaptarse a una ciudad donde la forma de moverse cambió con fuerza en los últimos años.