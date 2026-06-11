La Feria Judicial de invierno será del 13 al 26 de julio en Salta

El Ministerio Público oficializó las fechas del receso judicial y estableció horarios especiales de atención para las dependencias que permanecerán de turno.
Salta11/06/2026Agustina TolabaAgustina Tolaba

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El Ministerio Público de la Provincia de Salta dispuso que la Feria Judicial de invierno se desarrollará entre el 13 de julio y el 26 de julio de 2026, en concordancia con el cronograma fijado previamente por el Poder Judicial.

La medida fue oficializada a través de la Resolución Nº 24.131, firmada por la defensora general Ada Guillermina Zunino y el procurador general de la provincia Pedro García Castiella.

Según la normativa, las dependencias del Fuero Penal, Fuero Civil, de Personas y Familia, Violencia Familiar y de Género y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales que se encuentren de turno trabajarán bajo un esquema dividido en dos semanas: la primera desde el 13 hasta el 19 de julio y la segunda desde el 20 hasta el 26 de julio.

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En tanto, para el resto de las dependencias judiciales, el período se dividirá en dos tramos laborales: del 13 al 17 de julio y del 20 al 24 de julio.

La resolución también establece los horarios especiales que regirán durante la feria. El personal cumplirá funciones en turno matutino de 9 a 13 horas y vespertino de 14 a 18 horas. Para los trabajadores del escalafón de Servicios Generales, los horarios serán de 8:30 a 13:10 y de 13:30 a 18:10.

Asimismo, se dispuso que durante todo el período de feria no estará vigente la tolerancia de diez minutos para el ingreso del personal.

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