La Feria Judicial de invierno será del 13 al 26 de julio en Salta
El Ministerio Público de la Provincia de Salta dispuso que la Feria Judicial de invierno se desarrollará entre el 13 de julio y el 26 de julio de 2026, en concordancia con el cronograma fijado previamente por el Poder Judicial.
La medida fue oficializada a través de la Resolución Nº 24.131, firmada por la defensora general Ada Guillermina Zunino y el procurador general de la provincia Pedro García Castiella.
Según la normativa, las dependencias del Fuero Penal, Fuero Civil, de Personas y Familia, Violencia Familiar y de Género y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales que se encuentren de turno trabajarán bajo un esquema dividido en dos semanas: la primera desde el 13 hasta el 19 de julio y la segunda desde el 20 hasta el 26 de julio.
En tanto, para el resto de las dependencias judiciales, el período se dividirá en dos tramos laborales: del 13 al 17 de julio y del 20 al 24 de julio.
La resolución también establece los horarios especiales que regirán durante la feria. El personal cumplirá funciones en turno matutino de 9 a 13 horas y vespertino de 14 a 18 horas. Para los trabajadores del escalafón de Servicios Generales, los horarios serán de 8:30 a 13:10 y de 13:30 a 18:10.
Asimismo, se dispuso que durante todo el período de feria no estará vigente la tolerancia de diez minutos para el ingreso del personal.