Aprobaron el régimen de paradas libres para taxis en la ciudad

En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante capitalino aprobó el proyecto de ordenanza que establece un régimen de paradas de libre ocupación para taxis en la ciudad.

“Entendemos que, para seguir actualizando el sistema de transporte impropio, tenemos que avanzar en un proceso de equiparación normativa. Ahora nos toca analizar una cuestión donde se busca establecer un criterio de igualdad en cuanto a las paradas”, aseguró el concejal Gonzalo Nieva al momento de tomar la palabra.

Explicó que, en su momento, en los 80’s, se estableció que algunas paradas de taxis eran exclusivas y que, con los años y el crecimiento del servicio, se fueron generando otras paradas que no tenían ese carácter.

Según señaló el edil, de esta forma se establecía un privilegio y condiciones de desigualdad, quedando las paradas más atractivas como exclusivas.

“Resulta necesario establecer condiciones de igualdad en la competencia para todos los licenciatarios”, aseguró Nieva, y finalizó: “Que todos puedan hacer uso de las paradas de manera libre. Esto forma parte de la evolución del sistema”.