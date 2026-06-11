Alertan por el uso de la IA en la creación de noticias falsas y manipulación digital

En Día de Miércoles, el abogado César Rodríguez Galíndez afirmó que la inteligencia artificial “vino para quedarse” y que el mundo atraviesa una revolución tecnológica de gran impacto, posiblemente una de las más importantes en la historia de la humanidad, por las múltiples aplicaciones y funcionalidades que está desarrollando.

En ese marco, sostuvo que la inteligencia artificial, como toda herramienta, no es buena ni mala en sí misma, sino que su impacto depende del uso que se le otorgue. Sin embargo, advirtió que ya está modificando aspectos sociales, conductas y formas de interacción entre las personas.

Uno de los puntos centrales de su análisis estuvo vinculado a la circulación de contenidos falsos. Señaló que la IA permite crear noticias e imágenes falsas a gran escala y a bajo costo, lo que consideró un uso dañino de la tecnología y un riesgo creciente para la sociedad.

También remarcó que distintos países ya avanzan en la regulación de estas herramientas y consideró “necesario e inminente” que Argentina actualice su marco normativo. En ese sentido, recordó que la actual ley de protección de datos personales data del año 2000 y se encuentra desactualizada frente a los desafíos actuales.

El especialista planteó además la necesidad de que la sociedad participe del debate legislativo sobre el uso ético de la inteligencia artificial, la transparencia y la prevención de sesgos. Según explicó, estos sistemas no son neutrales, ya que responden a los intereses de las empresas que los diseñan y pueden reproducir prejuicios dependiendo de los datos con los que son entrenados.

En esa línea, advirtió que este tipo de manipulación puede derivar en delitos, al afectar derechos personalísimos protegidos por la Constitución Nacional, como el derecho a la imagen, la intimidad y el honor.

Finalmente, señaló que en distintos lugares del mundo, incluso en Salta, ya existen fiscalías especializadas en la investigación de delitos vinculados a la tecnología. Además, alertó sobre el uso de la inteligencia artificial en campañas políticas, donde se puede segmentar información de manera extrema, enviando mensajes específicos a los electores que pueden influir en sus emociones, miedos o deseos.