“La Reina del Flow” suma segunda función en el Movistar Arena

Tras agotar en tiempo récord sus entradas, el espectáculo de La Reina del Flow sumó una segunda función en el Movistar Arena para el 15 de septiembre, con la participación del elenco original de la exitosa serie colombiana. Las entradas ya están a la venta.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los fanáticos pueden acceder a la venta general a través de la web oficial del microestadio movistararena.com.ar. Los precios rondan entre 70 mil a 130 mil pesos.

Con localidades agotadas en la función del 14 de septiembre, el fenómeno internacional no solo es un éxito en Buenos Aires, sino que también logró agotar las entradas de su gira por Europa.

Este nuevo espectáculo, integrado por Carlos Torres en el papel de Charly Flow, Majo Vargas como Yeimy Montoya, Juan Manuel Restrepo como Pez Koi, Kevin Bury como Cris Vega, Juan Palau como Drama Key y Jay Torres como Yoni Trejos, aleja a la serie de los servicios de la pantalla chica y apuesta por una ambiciosa propuesta arriba del escenario, con producción de Caracol Televisión y Fénix Entertainment.

Durante el concierto sonarán algunas de las canciones más populares de la franquicia, entre ellas "Perdóname", "Reflejo", "Fénix", "Estamos perdiendo el tiempo" y "Que arda el fuego", temas que acumulan millones de reproducciones en las plataformas digitales y que se consolidaron entre los seguidores de la producción.

Actualmente, el espectáculo desarrolla una gira por 13 ciudades de España antes de desembarcar en Latinoamérica.