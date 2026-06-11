Cortes de luz hoy en Salta: EDESA informó obras en Capital y el interior

La empresa EDESA actualizó el cronograma de cortes programados para este jueves 11 de junio, en el marco de trabajos previstos dentro de su Plan de Inversión 2026.

Las tareas incluyen renovación y ampliación de redes de media y baja tensión, por lo que será necesario interrumpir el servicio eléctrico en distintos puntos de la provincia.

En General Güemes, el corte está previsto desde las 8:00, con una duración aproximada de 4 horas. Afectará al Parque Industrial y zonas aledañas, por trabajos de renovación de red.

En Rosario de la Frontera, la interrupción también comenzará a las 8:00 y se extenderá por unas 4 horas. Alcanzará a los barrios Solares de Benicio, sectores de Bombeo COSAYSA, Pozo Benicio, Pozo 26, Pozo 21, Pozo 7, Wilka Deportes y zonas cercanas. En este caso, las tareas corresponden a una ampliación de red.

En Salta Capital, zona oeste, el corte afectará a calle Azcuénaga, Diagonal 9 de Julio, Domingo Matheu, Usandivaras, Villa San José y sectores aledaños. También iniciará a las 8:00 y tendrá una duración estimada de 4 horas.

Además, en Valle Sur, la interrupción comprenderá sectores de El Carril, zona rural, Ruta Provincial 33, Chicoana, barrio Las Paltas, El Pacará, La Rotonda, Santa Rosa, Carlos D’Andrea, Ruta 76 y zonas cercanas.

Desde la empresa recomendaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias, especialmente en domicilios y comercios que utilicen equipos eléctricos sensibles.

El cronograma podría modificarse por razones operativas o climáticas