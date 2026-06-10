Firma de escrituras para la regularización dominial de terrenos en Capital

En las oficinas de la Secretaría de Tierras y Bienes del Estado, más familias de barrios de la ciudad de Salta completan los trámites para conseguir las escrituras de los terrenos en los que construyeron sus viviendas. Treinta y cinco vecinos de Juan Manuel de Rosas, Primera Junta, Universitario, entre otros, firmaron días atrás la documentación que los formalizará como propietarios.



Esta acción se hizo en el marco del programa de regularización dominial que está en marcha en toda la provincia. La directora de Asuntos Legales del organismo, Daniela Saravia, comentó que esta última firma tuvo una particularidad ya que permitirá regularizar situaciones de predios en los que anteriormente figuraban otros beneficiarios. “Como no estaban habitando, hicimos los controles pertinentes y se reconoció al residente efectivo”, indicó la funcionaria.

Con la escrituración de los terrenos, los beneficiarios se convierten en propietarios efectivos y obtienen seguridad jurídica.

La titular del organismo, Silvina Abilés, indicó que desde el inicio de la gestión del gobernador Gustavo Sáenz “trabajamos para garantizar derechos de cientos de salteños que esperan desde hace varias décadas esta definición, un paso fundamental que asegura arraigo a cada familia”.