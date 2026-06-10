Crece el malestar entre médicos de PAMI y apuntan a los gremios

En el marco de las medidas de fuerza que mantienen los médicos de cabecera de PAMI, este miércoles se manifestaron frente a la sede del organismo en Salta para rechazar el acuerdo firmado por APPAMIA, que elevó los honorarios de $2.100 a $2.400 por paciente mensual.

“Estamos rodeados de sindicatos que están sentándose en los escritorios a pactar con esta gente, a hacer arreglos a espalda de los trabajadores a los que ellos deberían defender”, expresó el médico de cabecera Alejandro Ciotta, en diálogo con Aries.

El profesional también cuestionó el incremento acordado recientemente y remarcó que los valores actuales continúan siendo insuficientes para garantizar la prestación del servicio. Según explicó, los médicos de cabecera llegaron a percibir alrededor de $6.000 por paciente, cifra que se redujo drásticamente en los últimos meses.

"Cuando hablamos de cobrar la mitad de lo que veníamos ganando, algunos creen que estamos hablando de cifras millonarias. La realidad es que estamos cobrando $2.400 por paciente. Es imposible sostener la atención médica con esos valores", manifestó.

Por otra parte, Ciotta destacó que las protestas cuentan con el acompañamiento de numerosos profesionales y organizaciones de trabajadores, y rechazó versiones que atribuían las manifestaciones únicamente a una iniciativa individual.

“Hemos tenido la adhesión de muchísimos afiliados y colegas, igual quiero hacer un llamamiento a aquellos colegas que tienen temor de manifestarse porque creen que van a tener alguna sanción o despido, que por favor tenga la valentía de salir en defensa de los jubilados”, expresó y agregó: “no sabemos cómo podemos continuar con la atención médica con estas cifras, es imposible. Les pido que se animen a salir y a hablar”.