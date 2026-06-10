Concientizaron a peatones sobre la importancia vial del cruce seguro por las esquinas

La Subsecretaría de Seguridad Vial planificó actividades de concientización en el marco del Mes de la Seguridad Vial, con charlas, talleres, clínicas de conducción segura y jornadas de concientización bajo el lema “Juntos construimos caminos más seguros para todos”.

Los integrantes del programa de Capacitaciones, se instalaron en la una de las esquinas neurálgicas de la ciudad como lo es el cruce de las avenidas Belgrano y Sarmiento. En el lugar concientizaron a los peatones sobre la importancia del respeto y el correcto uso de la senda peatonal, evitando las distracciones al momento de cruzar, respetando en todo momento las indicaciones del semáforo.

Con la colocación de cartelería preventiva se advirtió sobre la circulación por la vereda, siendo esta zona la indicada para el tránsito peatonal seguro. En la oportunidad interactuaron con vecinos y comerciantes de la zona, alumnos que asisten al Complejo Bibliotecas, empleados públicos y transeúntes quienes se interiorizan de la temática y se llevaron folletería alusiva.

Las actividades se llevarán a cabo durante todo el mes de junio en distintos puntos de la provincia con diferentes temas de concientización vial.

Participó el jefe del Programa de Capacitación de la Subsecretaría de Seguridad Vial de la Provincia de Salta, Rodolfo Montero y los instructores del organismo.