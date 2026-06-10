Buscan consolidar una "fraternidad" entre los salteños que viven en Buenos Aires

La Casa de Salta en Buenos Aires busca consolidarse como un espacio de encuentro para los comprovincianos radicados en la capital del país, en un contexto en el que la comunidad salteña ya no está integrada únicamente por estudiantes y profesionales, sino por personas de distintos sectores y actividades.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el delegado del espacio, Juan Carlos Villamayor, explicó que históricamente la institución funcionó como un “refugio” o punto de referencia para quienes se radicaban en Buenos Aires por lo que se busca fortalecer una “identidad común”.

"Hoy la comunidad salteña en Buenos Aires es de todo tipo. Estamos trabajando, tejiendo una fraternidad, una identidad común que nos permita hacer acciones multiplicadoras para ellos y para Salta", afirmó.

Por otra parte, destacó el valor institucional del edificio que alberga a la representación salteña en Buenos Aires y consideró que constituye un orgullo para la provincia. No obstante, reconoció que el funcionamiento cotidiano se sostiene con recursos limitados.

“El presupuesto de hoy es para mantener la Casa en la línea de flotación, con mucho esfuerzo. Apuntamos a la creatividad”, expresó destacado el trabajo multifacético del personal.