Estudiantes iniciaron sus prácticas profesionales en la Municipalidad

Un grupo de estudiantes inició este miércoles las Prácticas Profesionales (PP) en entornos reales de trabajo, bajo el marco del Decreto 3507/12. Los primeros estudiantes ingresaron al área de Obras Públicas. Inspectores, ingenieros y arquitectos les explicaron el circuito de los expedientes de obras particulares y menores que presentan los vecinos y/o empresas privadas.

La joven Ariana Lera, que concurre a la Escuela de Educación Técnica N° 3140 “Dr. Francisco de Gurruchaga”, remarcó que los empleados municipales los interiorizaron acerca del circuito de los informes y expedientes. “Sabíamos algo de lo teórico, ahora nos explicaron mejor con ejemplos reales. Tengo muchas expectativas; quiero aprender. Me va a servir mucho para mi futuro”, expresó.

Por su parte, Juan José Liquin, también de la misma institución, remarcó que cuando se reciba va a continuar la carrera para ser maestro mayor de obras. “Vi cómo los vecinos hacen denuncias de obstrucción de veredas. Me gusta estar aprendiendo. Vamos reforzando todo lo que sabemos”.

Desde la E.E.T. N° 3118, Carla Vedía contó que en un solo día aprendió mucho. “Nos sirve mucho, conocer los planos, las denuncias, el proceso de carga de datos en el sistema y todo lo que el vecino reclama”. Y Micaela Toconas, contó que tiene muchas ganas de aprender y llenarse de nuevos conocimientos”, expresó.

Los jóvenes tendrán 2 meses de práctica profesional. Los miércoles y viernes estarán durante 4 horas aprendiendo todo el trabajo del área, según el perfil profesional.

Es importante remarcar que esta iniciativa se desarrolla por tercer año consecutivo. El otro grupo de estudiantes seleccionados se desempeñará en el área de Tránsito y Seguridad Vial.