Jornada de sensibilización sobre violencia de género en la política facilitada por la tecnología

La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos acompañó la Jornada Provincial de Sensibilización “Violencia contra las Mujeres en la Política Facilitada por la Tecnología”, organizada por el Capítulo Argentino de Women's Democracy Network, junto a la Cámara de Diputados de Salta, la Cámara de Senadores de Salta y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres. El encuentro reunió a representantes de distintos ámbitos para analizar los desafíos que plantea esta forma de violencia y fortalecer acciones orientadas a su prevención, visibilización y erradicación.

La actividad se desarrolló en la Usina Cultural y contó con la participación del secretario de Justicia y Derechos Humanos, Javier Mónico; la subsecretaria de Derechos Humanos, Mirta Noemí Mejías; y la subsecretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Julieta Valencia Donat.

La jornada organizada por Women's Democracy Network Argentina, convocó a representantes de organismos públicos, legisladores, referentes institucionales y organizaciones vinculadas a la promoción de los derechos humanos y la igualdad de género.

La exposición central estuvo a cargo de Laura Albaine, licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, quien abordó la problemática de la violencia política de género con especial énfasis en las manifestaciones que se producen en las redes sociales y otros espacios digitales.

Durante su disertación, Albaine destacó que la violencia política es incompatible con los principios democráticos y remarcó que las mujeres han enfrentado históricamente diversas formas de discriminación y violencia al intentar participar en la vida pública y política. En ese sentido, señaló que la conceptualización de la violencia política por razones de género permitió visibilizar situaciones que durante mucho tiempo permanecieron naturalizadas o invisibilizadas. La especialista también subrayó la importancia de que el Estado impulse políticas públicas orientadas a la prevención, atención y sanción de estas conductas, en concordancia con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres.

Entre los objetivos de la jornada se destacó la necesidad de brindar herramientas para identificar las distintas expresiones de violencia política de género en entornos digitales y generar espacios de reflexión que contribuyan al diseño de políticas públicas basadas en evidencia para enfrentar esta problemática.