San Antonio de los Cobres se prepara para la 15ª Feria Regional de la Llama

Se realizará la 15ª edición de la Feria Regional de la Llama en el Colegio Secundario N° 5.025 “Sagrado Corazón de Jesús”, ubicado en la localidad de San Antonio de los Cobres.

El encuentro está previsto para el 11 de junio de 2026, en el horario de 9 a 23 horas, y contará con una amplia propuesta de actividades vinculadas a la producción regional y la cultura andina.

Bajo el lema “Valorando lo nuestro”, la feria incluirá exposición de llamas, artesanías elaboradas con fibra de llama, stands de negocios y productos regionales, además de proyectos desarrollados por estudiantes y un patio de comidas con gastronomía local.

También se prevé la elección de los mejores ejemplares de llama, concursos con entrega de premios, charlas temáticas sobre la fibra y su comercialización, y una “festillama” con música, danzas y shows en vivo.