Güemes: analizan facturas de luz con consumos acumulados tras el recambio de medidores

La llegada de facturas de energía eléctrica con consumos acumulados generó consultas y preocupación en distintos sectores de General Güemes.

Según explicó el periodista Sergio Tapia en N&N por Aries, la situación alcanzaría a unas 500 familias. Durante el proceso de reemplazo de medidores, algunos usuarios habrían abonado sólo cargos fijos en períodos anteriores, sin advertir que el consumo sería incorporado luego en una factura posterior.

Facturas con consumos acumulados

Tapia señaló que, en determinados casos, las boletas incluyeron consumos correspondientes a varios períodos, lo que generó montos difíciles de afrontar para algunas familias.

Entre los casos mencionados, hubo usuarios que pasaron de pagar alrededor de $23.000 a recibir facturas cercanas a los $250.000, mientras que otros montos superaron los $300.000, según los testimonios recogidos en la localidad.

Buscan alternativas de pago

Ante las consultas de los vecinos, desde el Ente Regulador se planteó la posibilidad de revisar las facturas y habilitar esquemas de pago en cuotas para quienes hayan recibido consumos acumulados.

En paralelo, autoridades municipales de la zona comenzaron a reunir información y firmas de usuarios para elevar un pedido formal y solicitar una solución que contemple la situación económica de las familias afectadas.

Preocupación en los hogares

El principal reclamo de los vecinos apunta a que muchos no sabían que estaban pagando sólo una parte de la factura y que luego se incorporaría el consumo pendiente.

La situación genera inquietud especialmente en hogares con ingresos ajustados, jubilados y familias que ya enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos como medicamentos, alimentos y servicios.