Presentan un fondo documental con más de 50 años de registros oficiales de prensa

En el marco de del Día del Periodista y el Día Internacional de los Archivos, el Archivo y Biblioteca Históricos de Salta presentará el próximo 12 de junio el Fondo Prensa y Comunicación, un valioso acervo documental que reúne registros producidos por la Dirección de Prensa y Comunicación del Gobierno de la Provincia entre 1970 y 2025.

En diálogo con Aries, la directora del Archivo, Paula Bertini, destacó que la existencia de este fondo documental es posible gracias a la iniciativa de Ricardo "Pocho" Wayar, histórico camarógrafo de la Secretaría de Prensa y Comunicación, quien decidió resguardar el material al momento de su jubilación.

“Ese material se donó al Archivo Histórico en el año 2008, hace muy poco tiempo pudimos concentrarnos en este fondo para trabajarlo y ponerlo a disposición. Tenía una enorme complejidad, especialmente en el registro audiovisual, porque incluía películas de 16 milímetros, cintas VHS, U-Matic y Super VHS, soportes que hoy son difíciles de reproducir por la falta de equipos adecuados", detalló.

A partir de un importante trabajo de preservación y digitalización, el Archivo logró recuperar y digitalizar los registros, a los que se suman fotografías en papel, imágenes digitales y los partes de prensa escritos y encuadernados.

“Lo que queremos es que se consulte, que sea fuente de investigación y de información. Los partes de prensa contienen información riquísima sobre la actividad industrial, económica, social y cultural de la provincia durante casi tres décadas", afirmó.

Bertini agregó que, como parte de la actividad, se proyectará una entrevista a Ricardo "Pocho" Wayar, en la que relata cómo era el trabajo periodístico y de comunicación institucional en las décadas de 1970, 1980 y 1990.

Finalmente, Bertini recordó que el Archivo Histórico permanece abierto a toda la comunidad y que es posible consultarlos sólo con el DNI. "Conservamos documentación de la administración provincial desde 1583 en adelante y se trata de información pública, disponible para investigadores, estudiantes y ciudadanos interesados en conocer la historia de Salta", concluyó.