Buscan reactivar la construcción de viviendas en La Caldera

El intendente de La Caldera, Diego Sumbay, mantuvo una reunión con la presidenta del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), Laura Caballero, para avanzar en la reactivación de las obras de 14 viviendas ubicadas en el barrio Santiago Apóstol, un proyecto que se encontraba paralizado y que actualmente presenta un 70% de ejecución.

"Las viviendas estaban en ejecución, pero por la situación económica del país y el desfasaje de los valores la obra había quedado paralizada. Pudimos realizar las gestiones necesarias y esta semana se efectuaron las inspecciones correspondientes para avanzar con su continuidad", indicó Sumbay en diálogo con Aries.

El intendente destacó que la finalización del proyecto permitirá brindar una respuesta concreta a una de las principales demandas de la comunidad. En ese sentido, señaló que el déficit habitacional es una realidad que afecta a numerosas familias del municipio.

"Recibimos permanentemente pedidos de vivienda. Muchas familias necesitan un lugar donde vivir porque los grupos familiares crecen y las viviendas existentes ya no alcanzan para cubrir esas necesidades", expresó.

Respecto de la futura adjudicación de las unidades, Sumbay explicó que el proceso estará a cargo del IPV una vez que la obra se encuentre próxima a finalizar. Asimismo, recordó que los interesados deberán estar inscriptos en el organismo y cumplir con los requisitos establecidos.

"Por supuesto que quisiéramos contar con más viviendas para nuestro pueblo, pero esta obra permitirá atender parte de la necesidad existente. Nuestro compromiso es seguir gestionando proyectos que mejoren la calidad de vida de los vecinos", concluyó.