Julio se acerca y el turismo salteño pide acelerar la campaña promocional

El presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf, planteó en N&N por Aries la necesidad de fortalecer la promoción turística de la provincia ante la cercanía de julio, uno de los meses clave para la actividad.

En un contexto económico complejo y con caída del consumo, el sector privado espera que se active la campaña promocional para atraer visitantes y sostener el movimiento turístico.

Assaf sostuvo que el Estado debe tener una participación importante en turismo, especialmente en promoción e infraestructura, y advirtió que no alcanza solo con esperar la llegada de visitantes.

El dirigente indicó que actualmente el turismo que llega a Salta está compuesto por un 70% de visitantes nacionales y un 30% de extranjeros, por lo que consideró necesario trabajar en ambos frentes.

En ese sentido, respaldó la estrategia de posicionar a Salta como un hub internacional, especialmente con la apertura de rutas hacia Brasil, aunque aclaró que abrir un vuelo “es solo el primer paso”.

“Después hay que ir a Brasil con el sector privado y establecer lazos comerciales”, explicó.

Assaf también destacó acciones promocionales en Buenos Aires y Mendoza, donde empresas salteñas muestran la oferta turística de la provincia ante agencias de viaje.

Para el sector, invertir en promoción no es un gasto: es una herramienta para generar más turistas, más ingresos y mayor movimiento económico en la provincia.