Cannabis medicinal y controles de tránsito: piden reglas claras para usuarios de Reprocann

Los nuevos controles de tránsito para detectar consumo de sustancias abrieron un debate legal en Salta. El abogado especialista en derecho canábico Martín Galván advirtió que los operativos por THC podrían entrar en tensión con la Ley Nacional 27.350, que reconoce el uso medicinal del cannabis y habilita a pacientes registrados en Reprocann.

En diálogo con N&N por Aries, Galván cuestionó que la Municipalidad no haya convocado previamente a la Cámara de Productores de Cannabis ni al consejo creado para abordar políticas canábicas antes de aplicar la medida.

Cannabis medicinal y controles viales

El punto central, explicó, es que los test detectan presencia de cannabinoides en saliva, pero eso no necesariamente prueba que una persona haya perdido la capacidad de conducir.

Según Galván, en pacientes que consumen cannabis medicinal de manera habitual, el THC puede permanecer detectable entre 48 y 72 horas, dependiendo del organismo. Por eso, pidió diferenciar entre un uso recreativo y un tratamiento autorizado por razones de salud.

Piden evitar criterios discrecionales

El abogado sostuvo que la discusión no debe reducirse a un resultado positivo o negativo, sino a determinar si el conductor está efectivamente en condiciones de manejar.

También reclamó que se incorporen profesionales médicos y especialistas para definir parámetros claros, evitar abusos y contemplar a quienes cuentan con autorización nacional para consumir cannabis medicinal.

“Hay una contradicción legal”

Galván consideró que la medida fue tomada sin abrir el diálogo necesario con los sectores involucrados. “Hay una clara contradicción”, señaló al remarcar que el cannabis medicinal está regulado por una ley nacional y no puede ser tratado del mismo modo que una sustancia prohibida en todos los casos.

Para el sector, la clave será revisar los criterios de aplicación de los controles para que la seguridad vial no desconozca derechos reconocidos a pacientes bajo tratamiento.