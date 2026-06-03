Tres días para desconectarse: todo lo que podés hacer en Cabra Corral este fin de semana largo

El fin de semana largo del 13, 14 y 15 de junio es una excelente oportunidad para descubrir o volver a disfrutar de Cabra Corral. A poco más de una hora de la ciudad de Salta, el dique ofrece una combinación ideal de paisajes, actividades al aire libre, aventura y propuestas gastronómicas para toda la familia.

Con temperaturas agradables y días soleados, el otoño se convierte en una de las mejores épocas para recorrer la zona y disfrutar de uno de los espejos de agua más importantes del norte argentino.

Cabra Corral se consolida además como una de las escapadas más elegidas por parejas, familias y grupos de amigos que buscan descansar y disfrutar de actividades al aire libre en contacto con la naturaleza.

Qué hacer en Cabra Corral

Las opciones son variadas y para todos los gustos. Los paseos en lancha permiten recorrer distintos sectores del lago y descubrir paisajes únicos desde el agua.

Para quienes buscan adrenalina, el destino ofrece propuestas como el bungee jumping y las actividades de aventura de Extreme Games, que desde hace años forman parte de la identidad turística de la zona.

Los amantes de la naturaleza pueden optar por los recorridos organizados por el Club de Kayak, que permiten navegar las aguas tranquilas del dique y acceder a rincones de gran belleza paisajística.

Otra de las actividades más elegidas es el rafting sobre el río Juramento, una experiencia que combina emoción, naturaleza y algunos de los escenarios más impactantes de la provincia.

La pesca deportiva completa la propuesta. El pejerrey de Cabra Corral es uno de los productos más representativos del lugar y forma parte de la tradición gastronómica de la región.

Dónde alojarse

Entre las alternativas de alojamiento se destaca el Hotel del Dique, ubicado sobre la costa del lago y con una de las mejores vistas de Cabra Corral. Su ubicación permite acceder fácilmente a las principales actividades turísticas de la zona y disfrutar del entorno natural durante toda la estadía.

Más información: hoteldeldique.com.ar

Dónde comer o disfrutar una merienda

Más allá de estar alojado o no en el hotel, una de las propuestas más recomendadas es disfrutar de un almuerzo, una cena o una merienda frente al lago en las terrazas del restaurante Las Brasas, dentro del Hotel del Dique.

La vista panorámica sobre Cabra Corral, los atardeceres y una propuesta gastronómica basada en sabores regionales convierten al lugar en una parada ideal para quienes visitan el destino durante el fin de semana largo.