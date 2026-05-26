La Cámara de Turismo celebró el fin de semana largo, pero pidió mostrar “un panorama claro y real”

Facundo Assaf reconoció el buen movimiento turístico del fin de semana largo, aunque advirtió que el sector sigue golpeado por la crisis de consumo. “Necesitamos un panorama claro y real para tomar decisiones”, afirmó.
Turismo26/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf, marcó diferencias entre el optimismo oficial sobre la actividad turística y la realidad que atraviesan empresarios del sector.

Consultado en N&N por Aries sobre los balances positivos difundidos por el Gobierno y las advertencias de hoteleros, gastronómicos y operadores turísticos, Assaf respondió: “Cada uno tiene su forma de comunicar”.

Sin embargo, aclaró que desde el sector privado necesitan mostrar “un panorama claro y real” para poder tomar decisiones.

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Si bien destacó el movimiento generado durante el fin de semana largo y por distintos eventos realizados en Salta, advirtió que existe una “crisis de consumo” que afecta directamente al turismo.

“El turismo es lo primero que la gente deja de consumir y lo último que vuelve a consumir cuando se reactiva la economía”, sostuvo.

Assaf también remarcó la importancia de que el Estado mantenga un rol activo en promoción e infraestructura turística, y valoró el debate generado en torno a la participación pública en el sector.

Además, planteó que Salta necesita fortalecer el mercado nacional y abrir nuevos mercados internacionales para reducir el impacto de las crisis económicas internas.

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