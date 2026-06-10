Comercios en alerta: “Hay que ser competitivos, pero dentro de la formalidad”

En Agenda Abierta, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, aseguró que el sector atraviesa un escenario complejo por la falta de consumo y advirtió sobre las consecuencias que genera el crecimiento de las compras en la informalidad y el contrabando.

“El problema fundamental es que no hay consumo porque no hay plata en la calle”, afirmó el dirigente empresario al describir la situación que enfrenta actualmente el comercio formal.

Sin embargo, señaló que a esta problemática se suma una fuerte presión tributaria. “El comercio tiene un socio que es el Estado, que se lleva el 40 o el 50%, ganés o no ganés”, sostuvo, al remarcar el peso que tienen los impuestos sobre la actividad.

Herrera consideró que es necesario generar conciencia sobre el impacto que tiene comprar productos por fuera de los canales legales. En ese sentido, explicó que los impuestos son los recursos que permiten sostener servicios esenciales como la salud, la educación y la seguridad.

“Después vas al hospital y no hay insumos, no hay seguridad en tu barrio o los jubilados y maestros no cobran. Esa plata tiene que salir de los impuestos”, señaló. No obstante, reconoció que existe una fuerte desconfianza social respecto del destino de esos recursos.

Gauffin puso el foco en el combustible de SAETA: “Paga más caro que en una estación de servicio”

El titular de la Cámara de Comercio comparó la situación actual con la pandemia y llamó a un esfuerzo conjunto para superar las dificultades económicas. “Estamos en una balsa en medio del océano entre todos. No hay partidos ni posiciones”, expresó.

Asimismo, explicó que una de las razones por las cuales muchos productos ingresados de manera ilegal se venden a precios mucho más bajos es porque no tributan impuestos. “¿Sabés por qué están a mitad de precio? Porque no pagan impuestos. Te estoy diciendo que el 50% son impuestos”, afirmó.

No obstante, Herrera sostuvo que el camino no pasa únicamente por reforzar los controles fronterizos, sino por generar condiciones que permitan a los comerciantes argentinos ser más competitivos. “Lo que tengo que hacer es que yo sea competitivo”, indicó.

Como ejemplo, mencionó medidas que promueven la competencia fiscal entre provincias, como la posibilidad de acceder a créditos en jurisdicciones con menores cargas impositivas o patentar vehículos donde los costos sean más bajos.

Finalmente, insistió en que la competencia debe darse dentro de la formalidad y advirtió que el crecimiento de la economía informal termina perjudicando a toda la sociedad. “Si competimos, hagámoslo dentro de la formalidad, porque si no también nos estamos ahorcando nosotros mismos”, concluyó.