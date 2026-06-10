YPF subió otra vez la nafta en Salta

La actualización ya rige en estaciones de servicio de la ciudad. La nafta súper quedó en $2.206 y se espera que otras petroleras también ajusten sus valores.
 
Salta10/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

YPF AUMENTO JUNIO 2026

Los combustibles volvieron a aumentar este miércoles 10 de junio en estaciones de servicio YPF de la ciudad de Salta, pese al esquema de congelamiento de precios que había sido anunciado a nivel nacional.

La actualización fue advertida durante un móvil de Pelo y Barba, por Aries, donde se informó que la última suba se registró a fines de mayo.

Cómo quedaron los precios de YPF en Salta

Con los nuevos valores, la nafta súper quedó en $2.206 por litro, con una suba de $3 respecto de la última actualización.

La Infinia pasó a $2.372, con un incremento de $8. En tanto, la Infinia Diésel llegó a $2.514, con una suba de $15, y el Diésel 500 quedó en $2.326, también con un aumento de $8.

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Impacto en el bolsillo

Por ahora, otras estaciones de servicio mantenían los valores anteriores, aunque no se descarta que acompañen la actualización de YPF durante las próximas horas.

El aumento vuelve a impactar de lleno en automovilistas, trabajadores y familias que dependen del vehículo para trasladarse, en un contexto donde cada ajuste en el combustible también presiona sobre otros costos cotidianos.

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