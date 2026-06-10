Estado de los pasos fronterizos: cómo operan hoy los cruces de Salta y Jujuy

Quienes tengan previsto viajar hacia Bolivia, Chile o Paraguay deberán tener en cuenta el estado actualizado de los pasos fronterizos del norte argentino. Este miércoles 10 de junio la mayoría de los cruces permanecen habilitados, aunque se registran demoras en Aguas Blancas y advertencias por hielo, nieve y posibles cortes en el Paso de Jama debido a las condiciones climáticas.

El Paso de Jama, que conecta Argentina con Chile, se encuentra habilitado entre las 9 y las 19.15, aunque las autoridades recomendaron informarse antes de viajar debido a posibles cortes intermitentes por condiciones climáticas.

Además, se advirtió sobre ruta resbaladiza, presencia de hielo y temperaturas extremas, con una mínima de -7°C y una máxima de 4°C.

Demoras en Aguas Blancas y Puerto Chalanas

En el cruce Aguas Blancas – Bermejo, el paso permanece habilitado las 24 horas, pero se registran demoras por controles de Gendarmería Nacional.

La misma situación se presenta en Puerto Chalanas, donde también se reforzó la presencia de organismos de seguridad y pueden registrarse mayores tiempos de espera para cruzar hacia Bolivia.

Socompa continúa cerrado

El Paso Socompa, que une Argentina con Chile a través de Antofagasta, permanece cerrado este miércoles. Las condiciones climáticas continúan siendo adversas en la zona, con temperaturas bajo cero.

Pasos habilitados

Se encuentran operativos:

Salvador Mazza – Yacuiba (24 horas).

(24 horas). Aguas Blancas – Bermejo (24 horas).

(24 horas). El Condado – La Mamora (24 horas).

(24 horas). Misión La Paz – Pozo Hondo (de 7 a 20).

(de 7 a 20). Paso Sico (de 9 a 19, exclusivo para transporte de cargas).

Por otra parte, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.