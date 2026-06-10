Aumenta el servicio doméstico: cómo quedan los salarios hasta julio

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializó incrementos escalonados. La medida alcanza a trabajadoras y empleadores de todo el país, incluida Salta.
 
Salta10/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Boletín Oficial publicó este miércoles la actualización salarial para el personal de casas particulares, con aumentos escalonados entre abril y julio.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares fijó una suba del 1,8% desde abril, 1,6% desde mayo, 1,5% desde junio y 1,4% desde julio.

Impacto en Salta

La medida rige en todo el país, por lo que alcanza a trabajadoras de casas particulares y empleadores de Salta.

Además, la resolución incorpora al salario básico parte de una suma no remunerativa acordada anteriormente: el 50% en abril y el otro 50% en julio.

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Zona desfavorable

Otro punto importante es el incremento del adicional por zona desfavorable, que pasa al 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría desde el 1 de abril.

La actualización salarial impactará en tareas de limpieza, cuidado de personas, asistencia, caseros y personal con retiro o sin retiro.

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