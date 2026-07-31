Liendro cuestionó el discurso de Milei y defendió la tradición republicana del país

En ‘Hablemos de política’ – por Aries - la funcionaria de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, Victoria Liendro, cuestionó las expresiones del presidente Javier Milei y aseguró que el país tiene una sólida tradición de respeto por los valores republicanos y los derechos consagrados en la Constitución Nacional.

En ese marco, afirmó que "el país tiene una tradición de respeto a los valores republicanos" y remarcó que la Constitución "garantiza los derechos de todas las personas que habitan esta tierra".

Liendro consideró además que existen temas prioritarios que requieren consenso y diálogo político. En ese sentido, sostuvo que el Presidente debería convocar a debatir cuestiones de interés nacional en lugar de profundizar la confrontación. También cuestionó su participación en el escenario político internacional al señalar que "fue a levantarle la mano al candidato opositor del principal socio comercial de Argentina y, además, lo insultó".

La funcionaria rechazó además las caracterizaciones que presentan a la Argentina como un país discriminatorio y sostuvo que, por el contrario, en los últimos años se profundizaron discursos de intolerancia desde distintos ámbitos del poder.

"Argentina no es un país discriminatorio. Sin embargo, en los últimos años, incluso el propio Presidente ha fomentado la intolerancia hacia distintos grupos y se ha burlado e insultado a muchas personas. Eso es promover odio e intolerancia", expresó.

Finalmente, Liendro advirtió sobre la necesidad de fortalecer el respeto institucional y el diálogo democrático, al considerar que la convivencia social requiere discursos que promuevan el entendimiento y no la polarización.

Si se trata de una nota para un portal de noticias, también puede trabajarse con un estilo más ágil, incorporando las declaraciones en un formato más narrativo y con mayor impacto periodístico desde el título y el primer párrafo.