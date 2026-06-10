El Registro Civil atiende hoy en Villa San Antonio

El Registro Civil atenderá hoy desde las 9 en la Vicaría de Villa San Antonio. Se entregarán 70 turnos por orden de llegada para trámites de identificación.
 
Salta10/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Registro Civil realizará este miércoles 10 de junio un operativo de identificación en Villa San Antonio, en la ciudad de Salta.

La atención será desde las 9 de la mañana en la Vicaría de Villa San Antonio, ubicada en Florida y avenida Independencia. Según se informó, se entregarán 70 turnos por orden de llegada.

Durante el operativo, los vecinos podrán realizar trámites vinculados a DNI y pasaporte mediante valijas digitales.

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El DNI regular tiene un costo de $10.000, mientras que el pasaporte regular cuesta $100.000. Los pagos deben realizarse únicamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Desde el organismo recordaron que algunos ciudadanos pueden acceder a la exención de pago, beneficio que es validado automáticamente por RENAPER y ANSES al iniciar el trámite.

También recomendaron tener en cuenta las demoras actuales en la entrega: el DNI puede tardar alrededor de 90 días, mientras que el pasaporte demora aproximadamente 15 días hábiles.

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