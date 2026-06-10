El Registro Civil atiende hoy en Villa San Antonio
El Registro Civil realizará este miércoles 10 de junio un operativo de identificación en Villa San Antonio, en la ciudad de Salta.
La atención será desde las 9 de la mañana en la Vicaría de Villa San Antonio, ubicada en Florida y avenida Independencia. Según se informó, se entregarán 70 turnos por orden de llegada.
Durante el operativo, los vecinos podrán realizar trámites vinculados a DNI y pasaporte mediante valijas digitales.
El DNI regular tiene un costo de $10.000, mientras que el pasaporte regular cuesta $100.000. Los pagos deben realizarse únicamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.
Desde el organismo recordaron que algunos ciudadanos pueden acceder a la exención de pago, beneficio que es validado automáticamente por RENAPER y ANSES al iniciar el trámite.
También recomendaron tener en cuenta las demoras actuales en la entrega: el DNI puede tardar alrededor de 90 días, mientras que el pasaporte demora aproximadamente 15 días hábiles.