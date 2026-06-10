Jubilaciones, ANSES y subsidios: operativo de atención este miércoles en zona sudeste

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Salta llevará adelante este miércoles 10 de junio una nueva jornada de Defensoría Itinerante en el barrio San Francisco Solano, con el objetivo de acercar asesoramiento y atención gratuita a los vecinos.

El operativo se desarrollará entre las 15 y las 18 horas en el Merendero Bipper y sus Amigos, ubicado en la manzana 252 I, casa 12.

Durante la jornada, los asistentes podrán recibir orientación y realizar consultas sobre trámites jubilatorios, pensiones, gestiones vinculadas a ANSES (sin necesidad de turno previo), además de presentar reclamos ante obras sociales.

También se brindará asesoría jurídica, servicios de mediación comunitaria, atención relacionada con el ENTE Regulador por subsidios de luz y agua, y asesoramiento para reclamos vinculados a pensiones por discapacidad.

La actividad es impulsada por la Defensoría del Pueblo, encabezada por el defensor Federico Núñez Burgos, junto al Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta y el Consejo de Usuarios del ENTE.

Desde la organización destacaron que estas acciones buscan acercar herramientas y respuestas a los vecinos, facilitando el acceso a distintos organismos y servicios sin necesidad de trasladarse al centro de la ciudad.