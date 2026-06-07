Trump rechazó un repliegue militar y defendió la permanencia en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no planea retirar a los cerca de 50.000 efectivos involucrados en la guerra con Irán hasta que “haya una conclusión” del conflicto.

El mandatario estadounidense descartó de forma tajante un repliegue militar inmediato y defendió la seguridad de las tropas en la región del conflicto. “No considero que (las fuerzas) estén en peligro”, dijo Trump a Kristen Welker, moderadora de Meet the Press, durante una extensa entrevista grabada el viernes y difundida este domingo.

“Tenemos la mejor defensa que alguien haya visto jamás. Tenemos el mejor ataque que alguien haya visto jamás. Así que no considero que haya peligro”, fundamentó el jefe de Estado, reforzando su postura estratégica de mantener la presencia militar en la zona. “Diría que sería una insensatez hacerlo porque quizás los necesitemos”, agregó Trump respecto a la permanencia de los uniformados.

Durante la entrevista, según supo la Agencia Noticias Argentinas, Trump comparó el número de bajas en la operación en Irán con las de la guerra de Vietnam, en la que EE.UU. perdió a más de 58.000 efectivos, para evaluar el costo humano de las acciones actuales. “Hemos perdido a 13 personas aquí, y eso es mucho. Trece personas son demasiadas”, dijo Trump sobre el saldo fatal registrado hasta el momento.

“Pero, si observan Vietnam, donde murieron cientos de miles de personas, o cualquiera de las últimas siete u ocho guerras, donde murieron muchísimas personas, nosotros perdimos a 13. Y, nuevamente, 13 son demasiadas. No quiero perder a nadie. Pero 13 es menos de lo que cualquiera hubiera imaginado”, argumentó el presidente para respaldar la conducción de las operaciones. “Creo que estamos haciendo un gran trabajo”, añadió el mandatario.

Trece miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU. murieron en relación con el conflicto de acuerdo a los datos oficiales de la evolución de los enfrentamientos. Seis murieron el 1 de marzo tras un ataque iraní contra el puerto de Shuaiba, en Kuwait.

Otro militar murió el 8 de marzo después de un ataque iraní contra la Base Aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudita, y seis más fallecieron el 12 de marzo cuando un avión cisterna KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de EE.UU. se estrelló en el oeste de Iraq, completando la cifra de bajas referida por el jefe de Estado.

Con información de Noticias Argentinas