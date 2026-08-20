Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió varias regiones de Perú

Un fuerte terremoto sacudió este jueves varias regiones de Perú y provocó que cientos de personas salieran de sus casas y edificios ante la intensidad del movimiento. El sismo tuvo su epicentro en el departamento de Ayacucho, en el centro-sur del país, y se sintió también en otras zonas.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), organismo oficial encargado del monitoreo sísmico en el país, registró una magnitud del sismo de 7,2. De acuerdo con sus mediciones, el foco estuvo a 108 kilómetros de profundidad y la intensidad alcanzó los grados 3 y 4 en Coracora.

El temblor pudo sentirse a cientos de kilómetros del epicentro. Habitantes de Ica y Arequipa, entre otras regiones del sur peruano, reportaron haber percibido el movimiento. Poco después comenzaron a difundirse en las redes sociales numerosos videos que mostraban cómo se vivieron esos segundos en distintos puntos del país.

Hernando Tavera, jefe del IGP, explicó que la percepción del terremoto fue “bastante grande” y señaló que muchas personas abandonaron sus viviendas por temor.

“Por la información que hemos recolectado hasta el momento, la población salió bastante asustada a las calles, pero no ha pasado algo más crítico, esperemos que sea así”, sostuvo.

Las primeras evaluaciones oficiales no registraban víctimas ni daños de consideración. Tras el terremoto, la Marina de Guerra del Perú descartó la posibilidad de un tsunami, por lo que no se emitió una alerta para las poblaciones costeras.

El IGP, además, pidió a los habitantes que consulten únicamente información proveniente de fuentes oficiales y advirtió sobre la circulación de datos falsos en redes sociales. El organismo recordó que, con los conocimientos científicos disponibles actualmente, no existe un método que permita predecir cuándo ocurrirá un terremoto.

Perú se encuentra en una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta debido a su ubicación sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, donde interactúan distintas placas tectónicas. En 2007, un terremoto de magnitud 7,9 golpeó especialmente a la región de Ica y provocó la muerte de casi 600 personas.

TN