Adultos mayores: Cómo saber qué residencias y geriátricos están autorizados en Salta

A través de la Secretaría de Desarrollo Social, el municipio puso a disposición de la comunidad el listado actualizado de los dispositivos residenciales privados y públicos autorizados para la atención y el cuidado de personas mayores.

Esta medida busca acercar transparencia y tranquilidad a los vecinos a la hora de elegir un espacio de cuidado para sus familiares. A la fecha, la ciudad cuenta con 19 establecimientos que cumplen con los requisitos de contención y asistencia requeridos.

Quienes deseen conocer las ubicaciones, el estado de habilitación de un lugar o dialogar con los supervisores de área, podrán hacerlo comunicándose al teléfono 4160900 (interno 1006) de 8 a 14 hs. al celular 3872155050, o de manera presencial a las oficinas de Av. Paraguay 1240.

El listado es el siguiente: