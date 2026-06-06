Adultos mayores: Cómo saber qué residencias y geriátricos están autorizados en Salta

La Secretaría de Desarrollo Social actualizó el padrón de los establecimientos públicos y privados que cumplen de forma estricta con las normativas de infraestructura, sanidad y contención vigentes en la capital.
Salta06/06/2026

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A través de la Secretaría de Desarrollo Social, el municipio puso a disposición de la comunidad el listado actualizado de los dispositivos residenciales privados y públicos autorizados para la atención y el cuidado de personas mayores.

Esta medida busca acercar transparencia y tranquilidad a los vecinos a la hora de elegir un espacio de cuidado para sus familiares. A la fecha, la ciudad cuenta con 19 establecimientos que cumplen con los requisitos de contención y asistencia requeridos.

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Quienes deseen conocer las ubicaciones, el estado de habilitación de un lugar o dialogar con los supervisores de área, podrán hacerlo comunicándose al teléfono 4160900 (interno 1006) de 8 a 14 hs. al celular 3872155050, o de manera presencial a las oficinas de Av. Paraguay 1240.

El listado es el siguiente:

LISTADO RESIDENCIAS

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