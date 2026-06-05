El legado del Indio Solari: “Su arte nos permitió habitar otros mundos”

La noticia de la muerte de Indio Solari generó una profunda conmoción en el mundo de la cultura y la música argentina. En ese contexto, el artista y comunicador cultural Roly Arias compartió en N&N una emotiva reflexión sobre el legado del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y su impacto en varias generaciones.

Arias reveló que originalmente tenía previsto hablar sobre los 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, pero la noticia lo llevó a cambiar el eje de su columna cultural.

El comunicador destacó algunos puntos de contacto entre ambos referentes culturales, especialmente una mirada crítica sobre el poder y las apariencias. “La idea de que el lujo es vulgaridad está presente en los dos.

Son esos cruces que aparecen cuando uno revisa sus obras”, señaló.

Arias también puso el foco en la dimensión poética de las letras de Solari, a las que definió como una forma de lenguaje que trasciende la comunicación cotidiana.

“La potencia poética de las letras del Indio va más allá del uso habitual del lenguaje. Nosotros hablamos para que todo sea claro y se entienda; el sentido poético va más allá, da significado a palabras que tienen sentido solamente dentro de ese universo”, afirmó.

En ese sentido, comparó la obra del músico con la del poeta Juan Gelman y sostuvo que el arte permite experimentar emociones y vivencias que muchas veces no forman parte de la experiencia personal.

“A través de las letras del Indio Solari fui muchas personas que en mi vida real no fui. Participé de despedidas que nunca tuve. Esa es la gran puerta que nos abre el arte”, reflexionó.

Como ejemplo, evocó fragmentos de “La hija del fletero”, una de las canciones más recordadas de Los Redondos. “Esa despedida quizás yo no la viví en mi vida, pero sí la viví dentro del arte”, dijo.

Consultado sobre qué representa la partida del músico para la cultura argentina, Arias sostuvo que desaparece una manera particular de entender y construir el arte. “Creo que se va un modo de hacer las cosas que inventó él. Abrió un kiosco en el que todos habitamos y ahora que se fue eso queda cerrado”, afirmó.

No obstante, destacó que su legado permanecerá vivo en sus canciones, sus letras y las emociones que generó en millones de seguidores. “Lo que nos deja es una riqueza enorme. A partir de Borges, a partir del Indio Solari, habitamos otros mundos y encontramos pistas en este gran misterio que es la vida”, concluyó.