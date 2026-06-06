Promociones, menús y beneficios: así será la Semana Gastronómica en Salta

La Semana Gastronómica Salta 2026 comenzó este viernes y se extenderá hasta el 13 de junio con promociones, beneficios y propuestas especiales en bares, restaurantes, cafeterías y establecimientos gastronómicos de la provincia.

La iniciativa busca estimular el consumo en un contexto económico adverso, con clientes que redujeron las salidas y negocios que intentan sostener el movimiento en sus locales.

En Vale Todo, por Aries, el secretario de la Cámara de Hotelera Gastronómica y afines de Salta, Freddy Soria, destacó que la actividad apunta a generar alternativas tanto para los gastronómicos como para los salteños que todavía pueden destinar parte de sus ingresos al esparcimiento.

Beneficios para clientes y movimiento para los locales

Soria explicó que la Semana Gastronómica permite que cada establecimiento presente ofertas, descuentos o menús especiales para atraer público.

La propuesta llega después de otras acciones impulsadas por el sector, como el Día Mundial de la Hamburguesa, que reunió a más de 50 locales de toda la provincia con promociones y beneficios.

Una actividad clave para Salta

Desde la organización remarcan que la gastronomía no solo forma parte del turismo, sino también de la vida cotidiana de los salteños. Cafés, bares, peñas y restaurantes funcionan como puntos de encuentro, aunque la crisis económica redujo la frecuencia de las salidas.

La expectativa del sector es que la Semana Gastronómica ayude a recuperar movimiento en los corredores gastronómicos y permita sostener, aunque sea parcialmente, la actividad durante los próximos días.