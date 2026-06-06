El Mundial llega a los bares salteños: preparan puntos de aliento para ver los partidos

La Semana Gastronómica Salta 2026 tendrá este año un condimento especial: el inicio del Mundial 2026. Desde el sector preparan una red de bares, confiterías y restaurantes con pantallas para que los salteños puedan seguir los partidos fuera de sus casas.

La propuesta será presentada durante la semana e incluirá locales con pantallas gigantes, promociones y espacios pensados como puntos de encuentro para ver tanto los partidos de la Selección Argentina como otros encuentros del torneo.

En conexión con Vale Todo, por Aries, Freddy Soria explicó que la idea es dar a conocer los llamados “puntos de aliento”, donde el público podrá reunirse a tomar un café, una cerveza o compartir una comida mientras sigue el Mundial.

Una oportunidad para mover bares y restaurantes

El sector gastronómico busca aprovechar el calendario mundialista para recuperar parte del movimiento perdido por la caída del consumo. La experiencia de ver partidos en bares o restaurantes suele convocar a grupos de amigos, familias y fanáticos que prefieren compartir la previa y el encuentro en espacios públicos.

La organización trabaja en un calendario con los partidos y los locales adheridos para que los salteños puedan elegir dónde verlos.

Torneo Federal de Chefs en Salta

La agenda gastronómica también incluye el Torneo Federal de Chefs, que se desarrolla en las instalaciones de UTHGRA y reúne a equipos de hoteles y restaurantes salteños.

El ganador obtendrá una plaza para competir en la final nacional que se realizará en Hotelga, en la Rural de Buenos Aires, uno de los eventos más importantes del país para proveedores de hotelería y gastronomía.

Soria destacó que la gastronomía salteña suele destacarse por su identidad, innovación y técnica, y recordó que equipos de la provincia ya lograron buenos resultados en competencias nacionales.