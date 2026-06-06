Furor por la Escuela de Mecánica Municipal: Clases arrancan el lunes en cuatro sedes

Con un récord que superó los 8.000 inscriptos, el programa gratuito de formación en mecánica de autos y motos iniciará su ciclo lectivo este lunes 8 de junio. Las capacitaciones se dictarán en diversos horarios y comisiones en los barrios San Benito, Unión, Libertad y el área centro.
 
Salta06/06/2026

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Este lunes 8 de junio dan inicio las clases de la Escuela de Mecánica Municipal, una propuesta de formación gratuita que despertó un gran interés entre los vecinos de la ciudad y que contará con sedes distribuidas en distintos puntos del municipio.

Las capacitaciones se desarrollarán en diferentes horarios, comisiones y espacios preparados especialmente para la enseñanza de mecánica de autos y motos en cuatro sedes: la Escuela de Emprendedores, Fábrica Municipal de barrio San Benito, CIC de Unión y SUM de barrio Libertad.

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Al respecto, Claudia Vilte, manifestó que la convocatoria superó ampliamente las expectativas, convirtiéndose en una de las propuestas de capacitación con mayor demanda por parte de los vecinos.

La funcionaria anticipó además que, una vez finalizada esta primera etapa, los estudiantes avanzarán al Nivel 2 y se abrirán nuevas inscripciones para que más vecinos puedan acceder a esta oportunidad de capacitación y salida laboral.

 

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