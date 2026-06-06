Cómo están los pasos fronterizos este sábado: demoras en Aguas Blancas y precaución en Jama

Los principales pasos fronterizos de Salta y Jujuy permanecen operativos este sábado 6 de junio, aunque con advertencias para quienes viajen hacia Bolivia, Chile o Paraguay.

El Paso Aguas Blancas-Bermejo se encuentra habilitado las 24 horas, pero las autoridades pidieron circular con precaución por demoras en los controles de Gendarmería Nacional. La zona presenta lloviznas, con una temperatura mínima de 18° y máxima de 26°.

También está habilitado el Puerto Chalanas, entre Aguas Blancas y Bermejo, de 6 a 20 horas. En este caso, se reportan demoras por controles fronterizos y mayor presencia de organismos de seguridad.

Precaución para cruzar hacia Chile

El Paso de Jama, que conecta Argentina con Chile, está habilitado de 9 a 19.15 bajo horario de invierno. Sin embargo, se recomienda informarse antes de viajar por posibles cortes intermitentes en la alta montaña.

La ruta presenta condiciones resbaladizas por lluvia y nieve, con temperaturas que van desde los -8° hasta los 10°.

En tanto, el Paso Sico, en San Antonio de los Cobres, está habilitado de 9 a 19 únicamente para transporte de cargas. Allí también se advierte por ruta resbaladiza y frío extremo.

Otros pasos habilitados

El Paso El Condado, entre Los Toldos y La Mamora, funciona las 24 horas, con cielo mayormente nublado y temperaturas entre 11° y 16°.

El Paso Salvador Mazza-Yacuiba también está habilitado durante todo el día, con cielo nublado y temperaturas entre 16° y 26°.

Por su parte, Misión La Paz-Pozo Hondo, en la frontera con Paraguay, opera de 7 a 20 horas, con tiempo nublado y máxima de 29°.

El único paso informado como cerrado es Socompa, que conecta Argentina con Antofagasta, Chile.

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad